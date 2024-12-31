Жена Natan поделилась тем, что происходит в отношениях с мужем после скандала

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Анастасия Швецова, жена известного рэпера Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов), в личном блоге подвела итоги уходящего года и намекнула на расставание с артистом после 12 лет совместной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Natan

Она поблагодарила уходящий год и призналась, что не каждый конец становится потерей.

"Я принимаю тебя, но пока мне ещё больно, ведь ты столкнулся со мной с истиной, к которой я не была готова, и с утратой, которую не ожидала пережить. Ты оставил мне незажившие раны и вопросы, на которые нет ответов", — отметила Швецова.

Супруга Natan подчеркнула, что прошедший год не изменил её, но показал, как важно быть честной с самой собой. В заключение она написала, что ей предоставили выбор, как действовать дальше.

Анастасия Швецова и Natan прожили в браке 12 лет, у них двое общих сыновей.

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Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов) (род. 17 марта 1986, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



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