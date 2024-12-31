Кушанашвили назвал Пугачёву человеком с большим сердцем: закройте рты

В YouTube-шоу "ЗА ДЕНЬГИ" шоумен Отар Кушанашвили рассказал, что певица Алла Пугачёва поддерживала его во время борьбы с раком.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Он отметил, что артистка нашла способ связаться с ним и несколько раз передавала слова поддержки. Журналист с уважением относится к Пугачёвой и считает, что у неё большое сердце.

"Что касается Аллы Пугачёвой, то, как хорошо сказал Валерий Сюткин: "Я помню её как великую женщину и великую певицу". Всё остальное — её личное дело. Поэтому закройте рты", — подчеркнул Отар Кушанашвили.

Отар Кушанашвили столкнулся с онкологическим заболеванием в конце июня. Он перенёс несколько серьёзных операций и прошёл курс химиотерапии.

Ранее Никита Кологривый заговорил о работе за границей.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.





А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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