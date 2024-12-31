Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если собака боится одного из домочадцев
Никита Кологривый мечтает сняться за рубежом: в России мне тесно
Вкусные орехи с собственного участка: выращиваем кедр
Тренировки не приносят результата? Найдите ответ здесь
Оскандалившийся Natan подвёл итоги года и раскрыл, какая роль досталась ему в уходящем году
Как обезьяны могут учиться у людей? Удивительные факты о животных
Секреты профессионалов: 7 средств для идеального ухода за машиной
Теплица для всех: как создать комфортные условия для огурцов и томатов
Дочь Татьяны Навки показала Дмитрия Пескова в неформальной обстановке

Кушанашвили назвал Пугачёву человеком с большим сердцем: закройте рты

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В YouTube-шоу "ЗА ДЕНЬГИ" шоумен Отар Кушанашвили рассказал, что певица Алла Пугачёва поддерживала его во время борьбы с раком.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Он отметил, что артистка нашла способ связаться с ним и несколько раз передавала слова поддержки. Журналист с уважением относится к Пугачёвой и считает, что у неё большое сердце.

"Что касается Аллы Пугачёвой, то, как хорошо сказал Валерий Сюткин: "Я помню её как великую женщину и великую певицу". Всё остальное — её личное дело. Поэтому закройте рты", — подчеркнул Отар Кушанашвили.

Отар Кушанашвили столкнулся с онкологическим заболеванием в конце июня. Он перенёс несколько серьёзных операций и прошёл курс химиотерапии.

Ранее Никита Кологривый заговорил о работе за границей.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.
 

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Красота и стиль
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025 Аудио 
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Еда и рецепты
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость Аудио 
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок
Авиация
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Последние материалы
Ромашка вместо таблеток: чай, который расслабляет и укрепляет здоровье
Первая жена Яниса Тиммы обратилась к Анне Седоковой: я проиграла ту игру
Кушанашвили рассказал об обиде на Киркорова: поступок бесчувственной свиньи
Шикарный салат с запечёнными овощами для новогоднего стола
5 простых способов избавиться от целлюлита, не тратя деньги на процедуры
Как избежать ошибок при дрессировке собаки
Актриса Базыкина высказалась о скандалах вокруг Кологривого: предпосылки были
Самые надёжные авто по версии британцев: полный список
Эксперты: в новогодние праздники традиционно активизируются воры-домушники
Какие орехи самые полезные для здоровья? Доктор Мясников назвал только два вида
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.