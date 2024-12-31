Никита Кологривый мечтает сняться за рубежом: в России мне тесно

Актёр Никита Кологривый рассказал, что мечтает стать известным на международной арене.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никита Кологривый

В YouTube-шоу "Дерзкая готовка" он поделился, что хотел бы сниматься в фильмах разных стран: в китайском, голливудском и европейском кино. Актёр мечтает перенять опыт у своих зарубежных коллег.

"Мне не хватает вызова. В России мне уже тесно. Нужно что-то такое, что будет держать меня в тонусе", — сказал Никита.

Он считает, что его личная победа — это участие в сериале "Комбинация". Актёр гордится тем, что ему досталась роль положительного персонажа, а не гопника или бандита.

Недавно Никита Кологривый сообщил, что его будущей избраннице придётся смириться с его образом жизни и постоянными разъездами.

Ранее Natan подвёл итоги года.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино.



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