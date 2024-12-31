Оскандалившийся Natan подвёл итоги года и раскрыл, какая роль досталась ему в уходящем году

Рэпер Natan, известный под своим настоящим именем Алишер Мирзохонов, в личном блоге поделился мыслями о финальном выпуске реалити-шоу "Звёзды в джунглях".

Фото: YouTube канал Агентство ОБС by Скриншот видео YouTube канала Агентство ОБС, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Natan

Артист не смог стать победителем проекта, уступив первое место комику Игорю Чехову. Однако, несмотря на это, он остался доволен итогами шоу.

"В каждой истории есть свой злодей, и в этом году эту роль сыграл я. Это был замечательный опыт, и я благодарен судьбе за все происходящее", — отметил рэпер.

Он также предположил, что в следующем году может выйти ещё одно шоу с его участием.

Поклонники разделились во мнении: одни напомнили ему о том, что он разрушил самое дорогое ради хайпа, в то время как другие поддержали музыканта и отметили, что без него шоу было бы скучным.

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Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов) (род. 17 марта 1986, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



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