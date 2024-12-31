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Дочь Татьяны Навки показала Дмитрия Пескова в неформальной обстановке

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка, её супруг, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков и её две дочери отправились на каток. В своём личном блоге старшая дочь спортсменки Александра Жулина поделилась семейными фотографиями.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков с детьми
Фото: instagram.com by личный аккаунт Александры Жулиной в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Навка и Дмитрий Песков с детьми

На фотографиях Дмитрий Песков запечатлён в неформальной обстановке. Все члены семьи выглядят очень счастливыми. Они провели время в центре столицы.

Татьяна Навка воспитывает двоих дочерей: старшую Александру от первого брака с фигуристом Александром Жулиным и младшую Надежду от Дмитрия Пескова.

С пресс-секретарём президента РФ спортсменка начала встречаться в 2010 году. В 2014 году у них родилась дочь, а через год они официально зарегистрировали свои отношения.

Недавно Татьяна Навка признавалась, что в их семье нет запретных тем для обсуждения. При этом она сама часто обращается к мужу с вопросами.

Ранее Ксения Собчак обратилась к Моргенштерну* (признан в РФ иноагентом).

Уточнения

Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым.

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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