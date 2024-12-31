Собчак публично обратилась к Моргенштерну*: падения даны как разгон перед взлётом

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Телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram-канале обратилась к рэп-исполнителю Моргенштерну* (признан в РФ иноагентом) после того, как он объявил о своём решении взять творческую паузу.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Собчак и Моргенштерн*

Собчак призналась, что её тронул пост исполнителя о проблемах со здоровьем и планах на лечение.

"Мы общались с ним в это время, и я очень хочу, чтобы он вернул свою энергию и преодолел все трудности. Ведь на сцене он действительно очень талантливый. Я неоднократно видела это", — написала журналистка в своём личном блоге.

Моргенштерн обратился к своим поклонникам и сообщил, что вынужден взять творческий перерыв. Он не планирует записывать новый материал и гастролировать. По его словам, в новом году он планирует сосредоточиться на лечении.

Ранее первая жена Яниса Тиммы также обратилась к Анне Седоковой.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (Morgenshtern), — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.





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