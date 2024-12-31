Первая жена Яниса Тиммы обратилась к Анне Седоковой: я проиграла ту игру

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

После похорон баскетболиста Яниса Тиммы его первая бывшая супруга Сана Ошо напомнила, что нельзя строить своё счастье на несчастье другого человека.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова и Янис Тимма

Она обратилась ко второй бывшей супруге спортсмена, певице Анне Седоковой, которая не прилетела на похороны в Ригу. Сана Ошо напомнила, что именно к ней Янис Тимма ушёл из семьи.

"Я проиграла ту игру. Почему я делюсь этим? Потому что была в той яме, где меня эмоционально уничтожили. Женщины, помните: на чужом несчастье своё счастье не построишь! Я давно отпустила обиды, моя личная жизнь продолжается", — написала модель в своём личном блоге.

Также она опровергла информацию о том, что баскетболист был психически неуравновешенным мужчиной. Сана Ошо заверила, что за девять лет совместной жизни не увидела никаких признаков такого поведения. По её словам, спортсмен был хорошим человеком с большим добрым сердцем.

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Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



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