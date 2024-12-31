Первая жена Яниса Тиммы обратилась к Анне Седоковой: я проиграла ту игру

После похорон баскетболиста Яниса Тиммы его первая бывшая супруга Сана Ошо напомнила, что нельзя строить своё счастье на несчастье другого человека.
Она обратилась ко второй бывшей супруге спортсмена, певице Анне Седоковой, которая не прилетела на похороны в Ригу. Сана Ошо напомнила, что именно к ней Янис Тимма ушёл из семьи.
"Я проиграла ту игру. Почему я делюсь этим? Потому что была в той яме, где меня эмоционально уничтожили. Женщины, помните: на чужом несчастье своё счастье не построишь! Я давно отпустила обиды, моя личная жизнь продолжается", — написала модель в своём личном блоге.
Также она опровергла информацию о том, что баскетболист был психически неуравновешенным мужчиной. Сана Ошо заверила, что за девять лет совместной жизни не увидела никаких признаков такого поведения. По её словам, спортсмен был хорошим человеком с большим добрым сердцем.
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А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.
Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.
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