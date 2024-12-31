Кушанашвили рассказал об обиде на Киркорова: поступок бесчувственной свиньи

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Шоумен Отар Кушанашвили в YouTube-шоу "ЗА ДЕНЬГИ" поделился историей о том, как певец Филипп Киркоров проявил неуважение к нему во время съёмок. Журналист назвал это "поступком бесчувственной свиньи".

Фото: youtube.com by канал КАКОВО?!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отар Кушанашвили

По словам Отара Кушанашвили, во время его борьбы с раком он появился на церемонии VK Видео. Когда он вышел на сцену, большинство гостей в зале встали, чтобы выразить свою поддержку. Однако Киркоров не поднялся.

"Он сидел напротив меня. Я был на сцене. И он не встал, когда весь зал меня поддерживал. Понятно, что в этом был момент экзальтации, преувеличения. Но я не ожидал. У меня слёзы на глазах", — признался журналист.

Отар Кушанашвили уверен, что Киркоров обижен на него за саркастичные высказывания. Он не понимает, как певец может так поступать.

Телеведущий хотел поругаться с артистом со сцены, но не стал разрушать момент.

Ранее актриса Елизавета Базыкина высказалась о скандалах вокруг Никиты Кологривого.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.





Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.



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