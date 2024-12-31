Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кушанашвили назвал Пугачёву человеком с большим сердцем: закройте рты
Что делать, если собака боится одного из домочадцев
Никита Кологривый мечтает сняться за рубежом: в России мне тесно
Вкусные орехи с собственного участка: выращиваем кедр
Тренировки не приносят результата? Найдите ответ здесь
Оскандалившийся Natan подвёл итоги года и раскрыл, какая роль досталась ему в уходящем году
Как обезьяны могут учиться у людей? Удивительные факты о животных
Секреты профессионалов: 7 средств для идеального ухода за машиной
Теплица для всех: как создать комфортные условия для огурцов и томатов

Кушанашвили рассказал об обиде на Киркорова: поступок бесчувственной свиньи

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Шоумен Отар Кушанашвили в YouTube-шоу "ЗА ДЕНЬГИ" поделился историей о том, как певец Филипп Киркоров проявил неуважение к нему во время съёмок. Журналист назвал это "поступком бесчувственной свиньи".

Отар Кушанашвили
Фото: youtube.com by канал КАКОВО?!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отар Кушанашвили

По словам Отара Кушанашвили, во время его борьбы с раком он появился на церемонии VK Видео. Когда он вышел на сцену, большинство гостей в зале встали, чтобы выразить свою поддержку. Однако Киркоров не поднялся.

"Он сидел напротив меня. Я был на сцене. И он не встал, когда весь зал меня поддерживал. Понятно, что в этом был момент экзальтации, преувеличения. Но я не ожидал. У меня слёзы на глазах", — признался журналист.

Отар Кушанашвили уверен, что Киркоров обижен на него за саркастичные высказывания. Он не понимает, как певец может так поступать.

Телеведущий хотел поругаться с артистом со сцены, но не стал разрушать момент.

Ранее актриса Елизавета Базыкина высказалась о скандалах вокруг Никиты Кологривого.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.
 

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ошибки при мытье головы, которые портят волосы — и как их избежать
Красота и стиль
Ошибки при мытье головы, которые портят волосы — и как их избежать Аудио 
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
Наука и техника
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Последние материалы
Ромашка вместо таблеток: чай, который расслабляет и укрепляет здоровье
Первая жена Яниса Тиммы обратилась к Анне Седоковой: я проиграла ту игру
Кушанашвили рассказал об обиде на Киркорова: поступок бесчувственной свиньи
Шикарный салат с запечёнными овощами для новогоднего стола
5 простых способов избавиться от целлюлита, не тратя деньги на процедуры
Как избежать ошибок при дрессировке собаки
Актриса Базыкина высказалась о скандалах вокруг Кологривого: предпосылки были
Самые надёжные авто по версии британцев: полный список
Эксперты: в новогодние праздники традиционно активизируются воры-домушники
Какие орехи самые полезные для здоровья? Доктор Мясников назвал только два вида
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.