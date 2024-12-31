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Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись

Шоу-бизнес » Зарубежный

Известные голливудские актёры Брэд Питт и Анджелина Джоли официально завершили свой брак. Эту информацию подтвердил адвокат актрисы Джеймс Саймон.

Анджелина Джоли
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Анджелина Джоли

Он сообщил, что развод был оформлен 30 декабря. Адвокат напомнил, что Джоли подала иск о расторжении брака ещё восемь лет назад.

По словам юриста, Анджелина и её дети стали собственниками всего имущества, которое они делили с бывшим мужем. С тех пор актриса сосредоточилась на своей семье. Она призналась, что очень устала, но рада, что эта часть её жизни завершилась.

Тем не менее, бывшие супруги продолжат судебные разбирательства из-за шато Chateau Miraval.

Брэд Питт и Анджелина Джоли познакомились на съёмках фильма "Мистер и миссис Смит". О своём романе они объявили в 2006 году, а в 2014 сыграли роскошную свадьбу. Однако уже в 2016 году стало известно о расставании пары.

Вместе они воспитывали шестерых детей — троих приёмных и троих родных.

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Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. 

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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