Агата Муцениеце заинтриговала подписчиков снимком букета невесты

Агата Муцениеце не упускает возможности подогреть интерес к своей личной жизни, регулярно публикуя интригующие посты в социальных сетях. В сторис Агаты появилось фото белоснежных цветов с лаконичной подписью:
"Ситуация — букет невесты".
Этот букет актриса символично поймала на свадьбе сестры своего возлюбленного, который уже познакомил Агату со своей семьёй.
В последнее время актриса 35-летняя Агата Муцениеце и аккордеонист Пётр Дранга не скрываются от публики, часто держась за руки и обнимаясь.
Накануне актриса посетила свадьбу сестры Петра и поделилась с фолловерами радостной новостью: ей посчастливилось поймать тот самый заветный букет.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.
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