Агата Муцениеце заинтриговала подписчиков снимком букета невесты

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Агата Муцениеце не упускает возможности подогреть интерес к своей личной жизни, регулярно публикуя интригующие посты в социальных сетях. В сторис Агаты появилось фото белоснежных цветов с лаконичной подписью:

Фото: YouTube канал Доктор Ю by Скриншот видео YouTube канала Доктор Ю, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Агата Муцениеце, Пётр Дранга

"Ситуация — букет невесты".

Этот букет актриса символично поймала на свадьбе сестры своего возлюбленного, который уже познакомил Агату со своей семьёй.

В последнее время актриса 35-летняя Агата Муцениеце и аккордеонист Пётр Дранга не скрываются от публики, часто держась за руки и обнимаясь.

Накануне актриса посетила свадьбу сестры Петра и поделилась с фолловерами радостной новостью: ей посчастливилось поймать тот самый заветный букет.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



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