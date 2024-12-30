19-летний Круз Бекхэм сравнил себя с Иисусом и вызвал бурю возмущений в сети

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Два года назад в 17-летнем возрасте Круз Бекхэм объявил о начале музыкальной карьеры и подписал контракт с агентством TaP Music, работающим с такими звёздами как Дуа Липа и Лана Дель Рэй.

Фото: YouTube канал DAYNIGHT_TV by Скриншот видео YouTube канала DAYNIGHT_TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дэвид Бекхэм, Круз Бекхэм

Недавно он опубликовал отрывок из нового трека For Ya Love. Пользователи отметили, что композиция звучит вторично и напоминает песни Oasis и The Beatles. Бекхэм не вынес сравнений и дерзко ответил:

"Иисус тоже был непо-бейби".

Термин "непо-беби" образован от двух английских слов: "nepotism" (кумовство) и "baby" (ребёнок). Понятно, что так называют детей знаменитостей, которые добились успеха в жизни благодаря своей фамилии или родственным связям.

Такое заявление в канун Рождества оскорбило читателей Daily Mail. Люди высказали всё, что думают о звёздном отпрыске.

"Он серьезно сравнил себя с Иисусом?", "Я не знаю, за кого мне больше стыдно. За этого парня или за его родителей", "Бездарный бездельник. Выезжает за счет богатых мамы с папой", "Он безнадежен",

Пользователи сети призвали заставить Круза извиниться перед миллионами людей, которых он оскорбил. При том, что в США, где сейчас живут Бекхэмы, действует закон о защите чувств верующих, у парня реально могут быть проблемы.

Уточнения

Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм — английский футболист, игравший на позиции полузащитника.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.