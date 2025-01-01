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Божена Рынска усомнилась в умственных способностях Сергея Полунина

0:49
Шоу-бизнес

Светская обозревательница Божена Рынска пришла к выводу, что танцор Сергей Полунин не отличается интеллектом.

Танцор Сергей Полунин
Фото: https://vk.com/sergei.polunin by ВК-аккаунт Сергея Полунина is licensed under public doman
Танцор Сергей Полунин

Божена Рынска оценила прощальные посты звезды балета Сергея Полунина, в которых он высказывает обиды на Россию и заявляет о причинах своей эмиграции за рубеж.

Журналистка признала, что от танцоров особенно не ждут выдающихся умственных способностей, однако она обратила внимание на безграмотность артиста.

"Он даже мысль выразить не в состоянии, мычит, как корова. Это же ярко выраженная умственная отсталость?" — написала Рынска в своём микроблоге.

Ранее Сергей Полунин рассказал, чем пожертвовал ради России. Он пожаловался на то, что его старания не были оценены по достоинству.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Полу́нин (род. 20 ноября 1989, Херсон) — российский артист балета. Премьер Королевского балета в Лондоне (2007—2012, в сезоне 2012—2013 года — приглашённый солист).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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