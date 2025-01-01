Божена Рынска усомнилась в умственных способностях Сергея Полунина

Светская обозревательница Божена Рынска пришла к выводу, что танцор Сергей Полунин не отличается интеллектом.
Божена Рынска оценила прощальные посты звезды балета Сергея Полунина, в которых он высказывает обиды на Россию и заявляет о причинах своей эмиграции за рубеж.
Журналистка признала, что от танцоров особенно не ждут выдающихся умственных способностей, однако она обратила внимание на безграмотность артиста.
"Он даже мысль выразить не в состоянии, мычит, как корова. Это же ярко выраженная умственная отсталость?" — написала Рынска в своём микроблоге.
Ранее Сергей Полунин рассказал, чем пожертвовал ради России. Он пожаловался на то, что его старания не были оценены по достоинству.
Серге́й Влади́мирович Полу́нин (род. 20 ноября 1989, Херсон) — российский артист балета. Премьер Королевского балета в Лондоне (2007—2012, в сезоне 2012—2013 года — приглашённый солист).
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