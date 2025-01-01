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Садальский рассказал о цензуре на советских новогодних открытках

1:08
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский поведал об авторе знаменитых советских новогодних открыток, художнике Владимире Зарубине.

Открытки художника Владимира Зарубина
Фото: https://www.instagram.com/stas.sadalskiy by Инстаграм Станислава Садальского is licensed under public doman
Открытки художника Владимира Зарубина

Садальский рассказал, что открытки художника-мультипликатора киностудии "Союзмультфильм" Владимира Зарубина расходились многомиллионными тиражами по стране.

Он работал над созданием мультфильмов "Ну, погоди!", "Тайна третьей планеты" и "Жил-был пёс", "Дикие лебеди", "Мурзилка на спутнике" и других.

Актёр отметил, что открытки на патриотическую тематику художнику не давались.

"Каждая открытка Зарубина, как маленькая сказка, чаще — новогодняя или ко дню рождения", — написал заслуженный артист РСФСР в социальных сетях.

Он поведал, что даже детские открытки в Советском Союзе подвергались цензуре. Однажды худсовет раскритиковал тот факт, что ёжик на картинке был в сапогах.

"Зарубин перерисовал открытку, но ему стало жаль ежа и, чтобы лапы его не мёрзли, одну ножку он ему поднял, а другую поставил на мысок", — поделился трогательной историей артист.

Уточнения

Влади́мир Зару́бин: Зарубин, Владимир Иванович (1925—1996) — советский художник, мультипликатор.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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