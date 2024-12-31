Инстасамка показала, как она патриотично встречает Новый год в советском антураже

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Инстасамка устроила ретро фотосессию в интерьере советской новогодней квартиры.

Фото: https://www.instagram.com/instasamka by Инстаграм Инстасамки, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Инстасамка

Инстасамка опубликовала в "Инстаграме"* серию необычных снимков. На фото Дарья Зотеева (настоящее имя звезды) предстала в ретро-образе в антураже квартиры времён Советского союза.

Она попозировала на фоне винтажной ёлочки, старого телевизора и стола, который ломится от традиционных блюд новогоднего стола. На обошлось без ковра на стене и других узнаваемых атрибутов прошлого.

Подписчики исполнительницы хита "За деньги — да" оценили креатив знаменитости.

"Это что за восьмое чудо света у меня в ленте"; "Чёлку надо начёсом" "С мейком недобор! Раньше глаза вокруг до бровей были синие!" — писали фолловеры под постом знаменитости.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Instasamka (рус. Инстаса́мка; настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Зоте́ева; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер; ранее — инстаблогер.



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