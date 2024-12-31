Полина Гагарина показала всю свою семью у новогодней ёлочки

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина собрала самых близких людей у красивой ёлочки.

Фото: https://www.instagram.com/gagara1987 by Инстаграм Полины Гагариной is licensed under public doman Певица Полина Гагарина с семьёй

Полина Гагарина опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором её дочка Мия и сын Андрей Кислов появляются у стильно наряженной ёлки.

Она рассказала, как они получили такую пушистую красавицу, макушка которой украшена огромным бантом.

"Наряжали все вместе, тщательно выбирая все шары и, конечно же, бант! Если честно, только потом увидела, что я в тренде бантов", — написала под кадрами певица.

Полина отметила, что, по её мнению, ёлочка получилась стильной, уютной и домашней.

"Всех с наступающим от нашей большой семьи", — поздравила звезда подписчиков.

Ранее комик Демис Карибидис показал жену и детей на семейном снимке.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель. Народная артистка Республики Башкортостан (2024).



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