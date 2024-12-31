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Звёзды Голливуда и их внуки, которые тоже стали знаменитостями

1:32
Шоу-бизнес

Какие самые известные актёрские династии существуют в Голливуде?

Оскар
Фото: pinterest.com by Catarina instalação cinema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оскар

В Голливуде существуют традиции преемственности поколений. Звёзды кинематографа США оставили наследников, которые продолжают их дело уже в третьем поколении.

Внучка Чарли Чаплина Уна Чаплин играет в британских и испанских фильмах "Шерлок", "Игра престолов", "Аватар-2". Дочь Чаплина Джеральдина Чаплин известна публике по роли в фильме "Доктор Живаго".

Ранее сообщалось, какие публичные скандалы сотрясали Россию и мир в 2024 году.

Основательница актёрской династии Фабрики грёз Типпи Хедрен снималась в фильмах Альфред Хичкока — "Птицы" и "Марни". Наследнице Типпи Мелани Гриффит удалось затмить мать и по числу фильмов, и по количеству престижных кинематографических наград.

Как сообщает tagilcity.ru, дочь Гриффит — Дакота Джонсон стала известно благодаря фильму "50 оттенков серого", в котором она исполнила центральную роль.

Фанаты голливудского кино прошлого чтят одного ярчайшего секс-символа той эпохи — Грегори Пек, который запомнился по фильмам "Римские каникулы", "Убить пересмешника", "Золото Маккены" и др. По актёрским стопам деда пошёл один внук — Итан Пек. Он известен по сериалу "10 причин моей ненависти". Актёр продолжает активно сниматься в кино.

Уточнения

Сэр Чарльз Спе́нсер (Ча́рли) Ча́плин (англ. Charles Spencer «Charlie» Chaplin; 16 апреля 1889, Уолворт, Большой Лондон — 25 декабря 1977, Корсье-сюр-Веве, Во) — британский и американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, композитор, продюсер и монтажёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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