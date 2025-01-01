Екатерина Стриженова повела свою белочку на приём в ветеринару

Телеведущая Екатерина Стриженова показала, как привела в ветеринарную клинику своего необычного питомца.
Екатерина Стриженова опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором показывает свою очаровательную белочку по кличке Коко.
Она показала, как грызуна осматривают сразу несколько ветеринаров. Звезда ТВ объяснила, что белочке будут делать рентген.
Стриженова рассказала, что в какой-то момент её пушистый любимец стал отказываться от еды.
"Коко ничего не ест — всё проверяем, ищем причину! Счастье, что есть такие специалисты по грызунам", — написала знаменитость под кадрами.
Ранее Екатерина Стриженова показала младшую дочь, отказавшуюся от публичности.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968 года, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая. Ведущая телепрограммы «Доброе утро» (с 1997 года) на «Первом канале».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.