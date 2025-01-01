Екатерина Стриженова повела свою белочку на приём в ветеринару

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Телеведущая Екатерина Стриженова показала, как привела в ветеринарную клинику своего необычного питомца.

Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman Телеведущая Екатерина Стриженова и режиссёр Александр Стриженов

Екатерина Стриженова опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором показывает свою очаровательную белочку по кличке Коко.

Она показала, как грызуна осматривают сразу несколько ветеринаров. Звезда ТВ объяснила, что белочке будут делать рентген.

Стриженова рассказала, что в какой-то момент её пушистый любимец стал отказываться от еды.

"Коко ничего не ест — всё проверяем, ищем причину! Счастье, что есть такие специалисты по грызунам", — написала знаменитость под кадрами.

Ранее Екатерина Стриженова показала младшую дочь, отказавшуюся от публичности.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968 года, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая. Ведущая телепрограммы «Доброе утро» (с 1997 года) на «Первом канале».



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