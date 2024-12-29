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Постаревший Том Круз ищет, кому бы по наследству передать своего героя

0:57
Шоу-бизнес

62-летний Том Круз ищет преемника для своего героя в фильмах "Миссия невыполнима". Он хочет передать в надёжные руки роль молодого Итана Ханта в этой культовой серии экшен-фильмов.

Том Круз
Фото: flickr.com by drlovell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Том Круз

Круз уже начал работу над следующим фильмом серии и хочет рассказать о ранних годах главного героя.

"В сценах мы увидим Итана в его ранние годы и узнаем о том, что с ним произошло до того, как он начал работать шпионом", — рассказал инсайдер изданию The Sun.

Этого раньше не было в "Миссии невыполнима", поэтому Том считает, что поклонников франшизы удивит такой поворот событий.

"Они ищут молодого актёра, который только начинает свою карьеру и произведёт настоящий фурор", — поделился инсайдер.

Публике действительно интересно узнать, кого же они выберут, и кто из восходящих звёзд сможет выполнить возложенную на него миссию.

Уточнения

Том Круз — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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