Постаревший Том Круз ищет, кому бы по наследству передать своего героя

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

62-летний Том Круз ищет преемника для своего героя в фильмах "Миссия невыполнима". Он хочет передать в надёжные руки роль молодого Итана Ханта в этой культовой серии экшен-фильмов.

Фото: flickr.com by drlovell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Том Круз

Круз уже начал работу над следующим фильмом серии и хочет рассказать о ранних годах главного героя.

"В сценах мы увидим Итана в его ранние годы и узнаем о том, что с ним произошло до того, как он начал работать шпионом", — рассказал инсайдер изданию The Sun.

Этого раньше не было в "Миссии невыполнима", поэтому Том считает, что поклонников франшизы удивит такой поворот событий.

"Они ищут молодого актёра, который только начинает свою карьеру и произведёт настоящий фурор", — поделился инсайдер.

Публике действительно интересно узнать, кого же они выберут, и кто из восходящих звёзд сможет выполнить возложенную на него миссию.

Уточнения

Том Круз — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.



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