Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло

Певец Дима Билан пригласил к себе в новую квартиру с видом на Кремль Снегурочку за 1500 тысячи рублей.
Дима Билан разместил в социальных сетях видео с приглашённой Снегурочкой.
"Когда думал, что Снегурочка за 1500 рублей будет супер", — гласит подпись к видео.
Снегурочкой оказалась блогер Карина Мурашкина, которая пришла в квартиру к певцу. Жилплощадь Билана расположена недалеко от Кремля. В квартире сохранена историческая обстановка советского периода — мебель и другие атрибуты прошлого.
Билан залез на стул и прочитал Снегурочке стихотворение с выражением. Потом они с гостьей пели старые добрые песни.
Ранее Филипп Киркоров показал снимки со дня рождения Димы Билана, которому исполнилось 43 года.
Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен и киноактёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018).
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