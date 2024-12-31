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Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло

0:53
Шоу-бизнес

Певец Дима Билан пригласил к себе в новую квартиру с видом на Кремль Снегурочку за 1500 тысячи рублей.

Певец Дима Билан
Фото: https://vk.com/bilandima_official by ВК-аккаунт Димы Билана is licensed under public doman
Певец Дима Билан

Дима Билан разместил в социальных сетях видео с приглашённой Снегурочкой.

"Когда думал, что Снегурочка за 1500 рублей будет супер", — гласит подпись к видео.

Снегурочкой оказалась блогер Карина Мурашкина, которая пришла в квартиру к певцу. Жилплощадь Билана расположена недалеко от Кремля. В квартире сохранена историческая обстановка советского периода — мебель и другие атрибуты прошлого.

Билан залез на стул и прочитал Снегурочке стихотворение с выражением. Потом они с гостьей пели старые добрые песни.

Ранее Филипп Киркоров показал снимки со дня рождения Димы Билана, которому исполнилось 43 года.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен и киноактёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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