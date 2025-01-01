Лера Кудрявцева похвасталась достижением мужа-хоккеиста

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала об успехах мужа Игоря Макарова в хоккее.
Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале снимки с мужем-хоккеистом. Игорь Макаров на фото в спортивной форме блистает на льду с клюшкой. У спортсмена выдался особенно удачный матч.
"У мужа сегодня хет- трик", — написала под кадрами звезда ТВ, радуясь достижениям супруга.
Хет-трик в хоккее — это три забитых гола одним игроком в одном матче. На снимке Макаров ликует по поводу своей успешной игры.
У Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова был период кризиса в отношениях, однако они смогли его преодолеть.
Ранее Лера Кудрявцева показала, как её шестилетняя дочь Маша весело проводит время с отцом.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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