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Лера Кудрявцева похвасталась достижением мужа-хоккеиста

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Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала об успехах мужа Игоря Макарова в хоккее.

Хоккеист Игорь Макаров
Фото: https://t.me/s/lerakudryavtseva by Телеграм-канал Леры Кудрявцевой is licensed under public doman
Хоккеист Игорь Макаров

Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале снимки с мужем-хоккеистом. Игорь Макаров на фото в спортивной форме блистает на льду с клюшкой. У спортсмена выдался особенно удачный матч.

"У мужа сегодня хет- трик", — написала под кадрами звезда ТВ, радуясь достижениям супруга.

Хет-трик в хоккее — это три забитых гола одним игроком в одном матче. На снимке Макаров ликует по поводу своей успешной игры.

У Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова был период кризиса в отношениях, однако они смогли его преодолеть. 

Ранее Лера Кудрявцева показала, как её шестилетняя дочь Маша весело проводит время с отцом.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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