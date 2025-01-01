Лера Кудрявцева похвасталась достижением мужа-хоккеиста

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала об успехах мужа Игоря Макарова в хоккее.

Фото: https://t.me/s/lerakudryavtseva by Телеграм-канал Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Хоккеист Игорь Макаров

Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале снимки с мужем-хоккеистом. Игорь Макаров на фото в спортивной форме блистает на льду с клюшкой. У спортсмена выдался особенно удачный матч.

"У мужа сегодня хет- трик", — написала под кадрами звезда ТВ, радуясь достижениям супруга.

Хет-трик в хоккее — это три забитых гола одним игроком в одном матче. На снимке Макаров ликует по поводу своей успешной игры.

У Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова был период кризиса в отношениях, однако они смогли его преодолеть.

Ранее Лера Кудрявцева показала, как её шестилетняя дочь Маша весело проводит время с отцом.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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