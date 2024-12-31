Лера Кудрявцева шокирована тем, что на неё подали в суд за долги

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на новость о том, что с неё собираются взыскивать долги через суд.

Фото: https://vk.com/ileratv by ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева

Кудрявцева шокирована тем, что у неё обнаружились неизвестные ей долги.

"Ребят, ну это перебор!" — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Звезда ТВ объяснила, что страдает тяжёлой формой перфекционизма, поэтому не допускает накопления у себя долгов.

Она отметила, что пыталась отыскать свои задолженности на госуслугах, однако ничего не обнаружила.

"Меня умиляют эти службы, которые никуда и ничего не присылают, но в суд подать надо. Двое суток ищем долги — нет нигде после НГ будем разбираться. Не бесите!" — объяснила знаменитость.

Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева под Новый год попала в список злостных неплательщиков.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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