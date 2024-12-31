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Мама Тимати показала, где отмечает Новый год с внучкой Алисой

1:02
Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова с внучкой Алисой отправились отдыхать в экзотический страны на новогодних каникулах.

Дочка рэпера Тимати Алиса
Фото: https://www.instagram.com/simona280 by Инстаграм Симоны Юнусовой is licensed under public doman
Дочка рэпера Тимати Алиса

Симона Юнусова опубликовала в "Инстаграме" снимки, на которых запечатлена её внучка Алиса. Женщина объяснила, что после купаний в Индийском океане они оказались на сафари в Африке.

"Алиса очень любит животных, она плакала, когда смотрела видео катастрофы, которая произошла в Анапе", — написала под фото с девочкой Симона.

Мама Тимати подметила, что в Африке очень бережно относятся к животным. Она предложила девочке пожить в палаточном лагере. Выяснилось, однако, что такой отдых сопряжён с опасностями.

"С приходом темноты, одним выходить нельзя и надо вызывать секьюрити, чтобы он проводил нас до столовой и обратно, кругом дикие звери", - объяснила Юнусова.

Ранее сообщалось, 10-летняя дочь рэпера Тимати написала книгу о своей семье.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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