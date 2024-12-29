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Дорохов сравнил Бурунова с Аленом Делоном

1:01
Шоу-бизнес

Юморист Гарик Харламов, который из-за лишнего веса постоянно служит объектом шуток со стороны коллег, сделал комплимент похудевшему Сергею Бурунову.

Сергей Бурунов
Фото: Канал t.me/kstatishow by Скриншот видео канала t.me/kstatishow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Бурунов

"Выглядишь великолепно", — заявил Харламов вошедшему в студию шоу "Кстати" Бурунову.
"Ален Делон", — подхватил Сергей Дорохов.

47-летний Бурунов действительно выглядит стройнее и даже моложе. И всё благодаря диете. Артист отказался от мучных, молочных, сладких, жирных, солёных продуктов и алкоголя. Это помогло ему сбросить 15 килограммов.

"Отчаянно захотел похудеть. Ем по чуть-чуть, два раза в день — утром и вечером… Просто подальше от стола и холодильника. Первые два месяца было тяжеловато, потом все отлично пошло", — рассказал Бурунов.

По словам актёра, постепенно организм привыкает к новым условиям. Главное — сильное желание измениться.

Уточнения

Серге́й Алекса́ндрович Буруно́в (род. 6 марта 1977, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, пародист, телеведущий.
 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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