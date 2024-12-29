Звезда Ворониных Екатерина Волкова впала в ступор перед новогодними праздниками

42-летняя Екатерина Волкова, сыгравшая Веру в сериале "Воронины", не может определиться с выбором наряда на Новый год.
"Я в каком-то ступоре - до сих пор не решила, в чем встречать нг", - призналась Волкова.
Просматривая соцсети, актриса с радостью отметила для себя, что в моду возвращается ярко выраженная женственность, с подчеркнутой талией и формами. Екатерина считает, что все подустали от волны оверсайза.
"Может и шпильки в моду заново придут, что мы зря свои ноги в молодости убивали, а другие что?", - надеется актриса
Волкова решила на своей странице поделиться с подписчиками вариантами нарядов, которые могли бы её вдохновить.
Волкова Екатерина Валерьевна (род. 1982) — российская актриса.
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