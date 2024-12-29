Звезда Ворониных Екатерина Волкова впала в ступор перед новогодними праздниками

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

42-летняя Екатерина Волкова, сыгравшая Веру в сериале "Воронины", не может определиться с выбором наряда на Новый год.

Фото: YouTube канал Новости в Мире звёзд by Скриншот видео YouTube канала Новости в Мире звёзд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Екатерина Волкова

"Я в каком-то ступоре - до сих пор не решила, в чем встречать нг", - призналась Волкова.

Просматривая соцсети, актриса с радостью отметила для себя, что в моду возвращается ярко выраженная женственность, с подчеркнутой талией и формами. Екатерина считает, что все подустали от волны оверсайза.

"Может и шпильки в моду заново придут, что мы зря свои ноги в молодости убивали, а другие что?", - надеется актриса

Волкова решила на своей странице поделиться с подписчиками вариантами нарядов, которые могли бы её вдохновить.

Уточнения

Волкова Екатерина Валерьевна (род. 1982) — российская актриса.



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