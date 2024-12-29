Этот российский сериал захотели переснять в США, а в Китае его озвучка превратилась в хобби

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский сериал "Кухня" завоевал популярность в России и за рубежом, став образцом для подражания в США, Китае и Европе.

Фото: YouTube канал Первый развлекательный by Скриншот видео YouTube канала Первый развлекательный, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дмитрий Нагиев

В 2013 году CBS приобрела права на франшизу для создания своей адаптации, но сериал так и не был снят, поэтому российская версия остаётся в США очень популярной.

Повар Морис Рокка, известный в США по кулинарным шоу, рассказал, что "Кухня" помогла ему по-новому взглянуть на ресторанный бизнес в России и показала, что люди здесь не такие суровые, как принято считать. Рокка отметил стереотипность и в то же время самобытность персонажей сериала, особенно бездомного, напоминающего героев Достоевского.

В Китае любительский перевод и озвучка "Кухни" стали своего рода хобби. Там с особым интересом смотрят сериал, потому что в 2015 году вышел сезон, посвящённый приключениям героев в этой стране.

Для иностранцев такие сериалы становятся возможностью увидеть Россию с другой стороны и развеять мифы о нашей стране.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий, певец и музыкант.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.