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Этот российский сериал захотели переснять в США, а в Китае его озвучка превратилась в хобби

1:09
Шоу-бизнес

Российский сериал "Кухня" завоевал популярность в России и за рубежом, став образцом для подражания в США, Китае и Европе. 

Дмитрий Нагиев
Фото: YouTube канал Первый развлекательный by Скриншот видео YouTube канала Первый развлекательный, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дмитрий Нагиев

В 2013 году CBS приобрела права на франшизу для создания своей адаптации, но сериал так и не был снят, поэтому российская версия остаётся в США очень популярной. 

Повар Морис Рокка, известный в США по кулинарным шоу, рассказал, что "Кухня" помогла ему по-новому взглянуть на ресторанный бизнес в России и показала, что люди здесь не такие суровые, как принято считать. Рокка отметил стереотипность и в то же время самобытность персонажей сериала, особенно бездомного, напоминающего героев Достоевского. 

В Китае любительский перевод и озвучка "Кухни" стали своего рода хобби. Там с особым интересом смотрят сериал, потому что в 2015 году вышел сезон, посвящённый приключениям героев в этой стране.

Для иностранцев такие сериалы становятся возможностью увидеть Россию с другой стороны и развеять мифы о нашей стране.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий, певец и музыкант.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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