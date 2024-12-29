Ксения Бородина честно ответила, поднимал ли на неё руку Николай Сердюков

Телеведущая Ксения Бородина решительно опровергла слухи о том, что её жених Николай Сердюков применяет к ней физическую силу.
В беседе с Super она выразила недовольство комментариями Алёны Водонаевой и Виктории Бони о её отношениях с Николаем. Ксения подчеркнула, что они уже давно не общаются и не могут быть в курсе того, как она живёт и что происходит в её личной жизни.
"Мы с этими женщинами не общаемся уже долгое время, и они не могут знать, как я себя чувствую и что происходит в моей семье. Единственное, что у них получается, — это использовать меня в своих интересах в публичном пространстве, хотя, повторюсь, мы уже давно не общаемся", — сказала блогерша.
В заключение она добавила, что не позволит мужчине-абьюзеру находиться рядом с ней. По её словам, Николай Сердюков относится к ней с искренней любовью и трепетом.
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Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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