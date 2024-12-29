Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько минут в неделю нужно тренироваться для снижения веса?
Ваш пёс кладёт голову на плечо? Узнайте, что это значит
Срочно проверьте: эти ошибки уничтожают ваш мотор
Стало известно, как вырастут зарплаты россиян в 2025 году
Эти конфеты уничтожают ваши зубы: что не стоит класть в новогодний подарок
Как избежать пожара из-за гирлянд
Голоса, которых нет: ученые узнали, как мозг генерирует галлюцинации
Новый авиамаршрут Бангкок – Муан закончился трагедией
Обновление для единиц — Windows 11 будет работать только при наличии особого модуля

Ксения Бородина честно ответила, поднимал ли на неё руку Николай Сердюков

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина решительно опровергла слухи о том, что её жених Николай Сердюков применяет к ней физическую силу.

Ксения Бородина
Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain
Ксения Бородина

В беседе с Super она выразила недовольство комментариями Алёны Водонаевой и Виктории Бони о её отношениях с Николаем. Ксения подчеркнула, что они уже давно не общаются и не могут быть в курсе того, как она живёт и что происходит в её личной жизни.

"Мы с этими женщинами не общаемся уже долгое время, и они не могут знать, как я себя чувствую и что происходит в моей семье. Единственное, что у них получается, — это использовать меня в своих интересах в публичном пространстве, хотя, повторюсь, мы уже давно не общаемся", — сказала блогерша.

В заключение она добавила, что не позволит мужчине-абьюзеру находиться рядом с ней. По её словам, Николай Сердюков относится к ней с искренней любовью и трепетом.

Ранее Анастасия Решетова поделилась своим опытом преодоления стресса, вызванного публичным скандалом.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило
Садоводство, цветоводство
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило Аудио 
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Российский шоу-бизнес
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка Аудио 
Жена Игоря Николаева улетела из России
Российский шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева улетела из России Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев По следам катастрофы азербайджанского самолёта. Человеческий фактор или запланированная провокация? Юрий Бочаров Сводка с фронта: в Курской области сдался в плен украинский лётчик, в Курахово идёт штурм ТЭС Дмитрий Плотников
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
Последние материалы
Как избежать пожара из-за гирлянд
Голоса, которых нет: ученые узнали, как мозг генерирует галлюцинации
Звезда Ворониных Екатерина Волкова впала в ступор перед новогодними праздниками
Новый авиамаршрут Бангкок – Муан закончился трагедией
Обновление для единиц — Windows 11 будет работать только при наличии особого модуля
Как получить крупные ягоды малины без лишних усилий
Курорт Роза Хутор принял 8-миллионного туриста Сочи
Закон о курении: что делать, если соседи курят на балконе
Уход за шерстью зимой: секреты здоровья вашего питомца
Самая высокая собака в мире: история немецкого дога Зевса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.