Ксения Бородина честно ответила, поднимал ли на неё руку Николай Сердюков

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина решительно опровергла слухи о том, что её жених Николай Сердюков применяет к ней физическую силу.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain Ксения Бородина

В беседе с Super она выразила недовольство комментариями Алёны Водонаевой и Виктории Бони о её отношениях с Николаем. Ксения подчеркнула, что они уже давно не общаются и не могут быть в курсе того, как она живёт и что происходит в её личной жизни.

"Мы с этими женщинами не общаемся уже долгое время, и они не могут знать, как я себя чувствую и что происходит в моей семье. Единственное, что у них получается, — это использовать меня в своих интересах в публичном пространстве, хотя, повторюсь, мы уже давно не общаемся", — сказала блогерша.

В заключение она добавила, что не позволит мужчине-абьюзеру находиться рядом с ней. По её словам, Николай Сердюков относится к ней с искренней любовью и трепетом.

Ранее Анастасия Решетова поделилась своим опытом преодоления стресса, вызванного публичным скандалом.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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