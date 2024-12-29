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Принц Уильям рассказал о самом странном подарке, который он сделал Кейт Миддлтон

Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям вызывают восхищение у подданных умением с чувством юмора относиться к жизни.

Кейт Миддлтон, принц Уильям
Фото: YouTube канал Princess Catherine FC by Скриншот видео YouTube канала Princess Catherine FC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кейт Миддлтон, принц Уильям

Даже когда принцесса Уэльская боролась с онкологическим заболеванием, Уильям поддерживал её, рассказывая забавные истории из их совместной жизни. Это подбадривало не только ей, но и её поклонников.

Недавно принц Уильям рассказал о самом необычном подарке, который сделал своей возлюбленной.

"Однажды я достал жене бинокль, — выдал будущий король BCC Radio Five Live.- Это было в самом начале моих ухаживаний. Она всегда напоминает мне об этом".

Уильям признался, что не готовил подарок заранее, это было спонтанное решение, принятое в одночасье.

"Честно говоря, я понятия не имею, почему я купил ей бинокль. В то время это казалось хорошей идеей"

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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