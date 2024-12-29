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Пародист Грушевский призвал не ставить в один ряд уехавших Галкина* и Пугачёву

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Пародист Михаил Грушевский выступил с призывом не сравнивать уехавших из России шоумена Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) и его супругу, певицу Аллу Пугачёву.

Максим Галкин*
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Максим Галкин*

В беседе с NEWS.RU он отметил, что артисты по-разному ведут себя в публичном пространстве после эмиграции.

"Что касается Пугачёвой, на мой взгляд, это трагедия некогда всенародно любимой, обожаемой певицы, которая была абсолютной величиной на постсоветском пространстве", — подчеркнул актёр.

При этом он выразил уверенность, что у Максима Галкина есть свой продуманный и корыстный план, который он стремится реализовать.

Алла Пугачёва последовала за своим мужем, покинув Россию. Вместе с детьми супруги живут либо в Израиле, либо на Кипре.

Ранее Анна Седокова опубликовала сообщение, которое её сын написал покойному Янису Тимме.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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