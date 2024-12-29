Лера Кудрявцева под Новый год попала в список злостных неплательщиков

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

53-летняя Лера Кудрявцева под Новый год оказалась в неприятной ситуации.

Фото: YouTube канал Звездопад by Скриншот видео YouTube канала Звездопад, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лера Кудрявцева

Журналисты раскопали информацию о том, что телеведущая стала злостной неплательщицей за капитальный ремонт в своей элитной квартире на Пресне, и теперь ей грозит штраф.

По данным Mash, Лера Кудрявцева уже несколько лет не платит за капитальный ремонт, который ежемесячно указывается в квитанции ЖКХ для её квартиры на Шмитовском проезде.

Сумма долга за это время составила 29 987 рублей, к которой добавились пени в размере 2000 рублей. Кудрявцева не обращала внимания на квитанции, поэтому на неё подали в суд. 5 декабря мировой участок получил судебный приказ от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

Телеведущая узнала о своём долге из СМИ, и утверждает, что не получала никаких уведомлений от коммунальных служб.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.