Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

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Певица Анна Седокова поделилась в социальных сетях трогательными сообщениями, которые её семилетний сын Гектор написал баскетболисту Янису Тимме.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Янис Тимма и Анна Седокова с сыном

18 декабря мальчик, по всей видимости, узнал о кончине спортсмена и отправил ему несколько эмодзи в виде сердечек. А уже 20 декабря Гектор отметил, что всегда будет носить шестой номер.

"Ты умер? Но я тебя до сих пор люблю. Я буду везде носить шестой номер. Ты был лучшим папой в мире", — написал Гектор.

Сама Анна также обратилась к покойному экс-супругу и задалась вопросом, как он мог решиться на такой страшный поступок, ведь у него остались дети.

Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному, так как вошёл в их семью, когда мальчику было около двух лет. Также у спортсмена есть родной сын Кристиан от первого брака.

Ранее дочь Любови Успенской публично обратилась к матери.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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