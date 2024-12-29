Дочь Успенской публично обратилась к матери: я была чучелом

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Дочь певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, в свой юбилей обратилась к матери после многочисленных скандалов, которые затрагивали их имена.

Фото: vk.com by канал Шоу Воли, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Плаксина

Со сцены она сказала, что была "чучелом", так как это была её роль и её ноша. Она попросила публику не аплодировать ей.

"Самое прекрасное красивое дерево имеет корни, основание которых находится у самого дна земли, и звёзды сияют в темноте. Вот мой путь, и она прошла его вместе со мной", — произнесла Татьяна Плаксина и взяла мать за руку.

Ранее Любовь Успенская в своём личном блоге поздравила дочь с днём рождения, назвав её самой талантливой. Она также призналась, что с нетерпением ждёт внуков.

Ранее Лера Кудрявцева подвела итоги года.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



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