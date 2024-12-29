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Избранница Леонардо ДиКарио познакомила его с семьёй

0:45
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо и его возлюбленная Виттория Черетти провели время вместе с её семьёй.

Леонардо Ди Каприо, Виттория Черетти
Фото: YouTube канал tainy.znamemitostey by Скриншот видео YouTube канала tainy.znamemitostey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Леонардо Ди Каприо, Виттория Черетти

В отличие от предыдущих отношений, актёр настроен серьёзно. Он даже познакомился со всеми членами семьи модели. Фото с этой встречи опубликовал TMZ.

Ди Каприо и его возлюбленная встретились на семейном ужине в Лос-Анджелесе. Леонардо был в маске, закрывающей лицо, чтобы не привлекать к себе внимания. Блистательная Виттория прибыла отдельно от актёра.

В этом году Ди Каприо и Черетти несколько раз выбирались на семейные пикники. Но обычно они встречались только с родителями, а на этот раз к ним присоединились братья и сёстры модели.

Уточнения

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.
 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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