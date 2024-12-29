Избранница Леонардо ДиКарио познакомила его с семьёй

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Леонардо Ди Каприо и его возлюбленная Виттория Черетти провели время вместе с её семьёй.

Фото: YouTube канал tainy.znamemitostey by Скриншот видео YouTube канала tainy.znamemitostey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леонардо Ди Каприо, Виттория Черетти

В отличие от предыдущих отношений, актёр настроен серьёзно. Он даже познакомился со всеми членами семьи модели. Фото с этой встречи опубликовал TMZ.

Ди Каприо и его возлюбленная встретились на семейном ужине в Лос-Анджелесе. Леонардо был в маске, закрывающей лицо, чтобы не привлекать к себе внимания. Блистательная Виттория прибыла отдельно от актёра.

В этом году Ди Каприо и Черетти несколько раз выбирались на семейные пикники. Но обычно они встречались только с родителями, а на этот раз к ним присоединились братья и сёстры модели.

Уточнения

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.





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