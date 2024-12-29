Лера Кудрявцева раскрыла, что уходящий год потрепал ей нервы: спасибо, что живая

Телеведущая Лера Кудрявцева в своём личном блоге рассказала о том, что уходящий год стал для неё настоящим испытанием.
Она поделилась, что год начался с потопа в квартире, затем она получила серьёзную травму ноги, а ближе к лету её дочь Маша оказалась в больнице и перенесла операцию.
"Иногда я спрашиваю себя: "Откуда берутся силы, Зин?" Спасибо этому году за то, что я всё ещё жива", — честно призналась Лера Кудрявцева.
От нервного срыва её спасла работа, на которой нужно всегда улыбаться и быть в хорошем настроении. Ведущая программы "Секрет на миллион" не стала упоминать о том, что в начале года ушла от своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова, у которого начались проблемы с алкоголем.
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Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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