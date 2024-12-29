Принц Уильям вспомнил о неудачном подарке, сделанном для Кейт Миддлтон

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принц Уильям рассказал, что в начале своих отношений с Кейт Миддлтон, будущей герцогиней Кембриджской, сделал ей необычный подарок, который она не даёт ему забыть.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кейт Миддлтон и принц Уильям

В эфире BCC Radio Five Live он поделился, что подарил своей возлюбленной бинокль. Принц отметил, что не готовился заранее, поэтому идея подарка пришла ему в голову спонтанно.

"Честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему я купил ей бинокль. В то время это казалось хорошей идеей", — с улыбкой сказал будущий король.

Поклонники королевской семьи высоко оценили эту историю от принца Уильяма, отметив, что его юмор свидетельствует о наступлении более светлых и радостных времен.

В уходящем году принцесса Кейт Миддлтон сообщила о своей борьбе с онкологическим заболеванием. В течение нескольких месяцев она не появлялась на публике, проходя курс химиотерапии. Однако в сентябре она сообщила, что завершила лечение.

Ранее стало известно, что единственного сына Яниса Тиммы не пустили на похороны отца.

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.



Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.



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