Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лера Кудрявцева под Новый год попала в список злостных неплательщиков
Яркий и потрясающий на вкус салат для новогоднего стола из нескольких ингредиентов
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Почему ваш подъезд не ремонтируют: узнайте как это исправить
Лайфхак для хозяев: как успокоить собаку перед стрижкой когтей
Секрет пышного цветения ангелонии: простые советы для дачников
Дочь Успенской публично обратилась к матери: я была чучелом
Избранница Леонардо ДиКарио познакомила его с семьёй
Общается только глазами: легенда Формулы-1 Шумахер не может говорить после ужасной травмы

Милош Бикович показал редкое фото с почти годовалым сыном

0:55
Шоу-бизнес

Почти год назад сербский актёр Милош Бикович стал отцом и на днях показал фотографию с сыном в своих социальных сетях.

Милош Бикович
Фото: Канал https://t.me/zvezdach_mag/21928 by Скриншот канала https://t.me/zvezdach_mag/21928, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Милош Бикович

Бикович не любит выставлять личную жизнь напоказ, поэтому даже о появлении ребёнка сообщил в своём блоге опубликовав рисунок с семьёй из трёх человек. Так всем стало ясно, что речь идёт о пополнении в семье.

Напомним, что Милош Бикович и его возлюбленная Ивана Малич встречаются около двух лет. В 2021 году они впервые рассказали о своих отношениях, а в декабре 2023 года тайно поженились.

В январе 2024 года у звёздных родителей появился первенец, но они не балуют поклонников совместными фото и частыми выходами в свет. Лишь изредка делятся с подписчиками семейными кадрами.

Уточнения

Ми́лош Би́кович (серб. Милош Биковић; род. 13 января 1988, Белград, Югославия) — сербский и российский актёр театра и кино, продюсер, певец.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как приготовить закуску из шпрот, которая покорит гостей
Еда и рецепты
Как приготовить закуску из шпрот, которая покорит гостей Аудио 
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило
Садоводство, цветоводство
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило Аудио 
Почему двигатель теряет тягу? Ошибки, которые совершают все
Авто
Почему двигатель теряет тягу? Ошибки, которые совершают все Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев По следам катастрофы азербайджанского самолёта. Человеческий фактор или запланированная провокация? Юрий Бочаров Сводка с фронта: в Курской области сдался в плен украинский лётчик, в Курахово идёт штурм ТЭС Дмитрий Плотников
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
Последние материалы
По следам катастрофы азербайджанского самолёта. Человеческий фактор или запланированная провокация?
С газом или без газа? Как встретят Молдавия и Приднестровье новый 2025 год
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Как понять, что у кошки что-то болит: 5 тревожных признаков
Принц Уильям вспомнил о неудачном подарке, сделанном для Кейт Миддлтон
Милош Бикович показал редкое фото с почти годовалым сыном
Мандарины: радость для праздника и риск для зубов
Три главные ошибки, из-за которых лобовое стекло трескается
Московский Молодёжный театр 12 января представит новое прочтение гоголевского Ревизора
Сводка с фронта: в Курской области сдался в плен украинский лётчик, в Курахово идёт штурм ТЭС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.