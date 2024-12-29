Милош Бикович показал редкое фото с почти годовалым сыном

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Почти год назад сербский актёр Милош Бикович стал отцом и на днях показал фотографию с сыном в своих социальных сетях.

Фото: Канал https://t.me/zvezdach_mag/21928 by Скриншот канала https://t.me/zvezdach_mag/21928, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Милош Бикович

Бикович не любит выставлять личную жизнь напоказ, поэтому даже о появлении ребёнка сообщил в своём блоге опубликовав рисунок с семьёй из трёх человек. Так всем стало ясно, что речь идёт о пополнении в семье.

Напомним, что Милош Бикович и его возлюбленная Ивана Малич встречаются около двух лет. В 2021 году они впервые рассказали о своих отношениях, а в декабре 2023 года тайно поженились.

В январе 2024 года у звёздных родителей появился первенец, но они не балуют поклонников совместными фото и частыми выходами в свет. Лишь изредка делятся с подписчиками семейными кадрами.

Уточнения

Ми́лош Би́кович (серб. Милош Биковић; род. 13 января 1988, Белград, Югославия) — сербский и российский актёр театра и кино, продюсер, певец.



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