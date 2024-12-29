Дженнифер Лопес заметили с культовым актёром на зимнем курорте

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В СМИ появилась информация о том, что Дженнифер Лопес была замечена на свидании с известным актёром Кевином Костнером. Об этом сообщил портал Page Six.

Фото: YouTube канал The Coconut News by Скриншот видео YouTube канала The Coconut News, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженнифер Лопес, Кевин Костнер

Папарацци удалось сфотографировать звёздную пару на популярном курорте в Аспене. 69-летний актёр и 55-летняя Дженнифер Лопес провели время в кафе и прогулялись по городу.

По информации Daily Mail, во время прогулки актёр чувствовал себя комфортно в компании Дженнифер и показывал фотографии со своего телефона.

Как сообщает издание, Дженнифер является большой поклонницей сериала "Йеллоустоун", в котором главную роль играет звезда "Телохранителя".

Источники, близкие к артистке, рассказали, что увлечение Лопес сериалом вызывало недовольство у её мужа Бена Аффлека, с которым она сейчас находится в процессе развода. Аффлека раздражало то, с каким интересом его жена следит за развитием сюжета сериала.

Уточнения

Ке́вин Майкл Ко́стнер — американский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант.



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