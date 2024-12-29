Бейонсе перестала подписываться фамилией Jay-Z, неужели развод?

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По информации, полученной от источников, близких к Бейонсе, её окружение активно подталкивает певицу к разрыву отношений с мужем Jay-Z на фоне обвинений в адрес рэпера в насилии.

Фото: YouTube канал Johnny B by Скриншот видео YouTube канала Johnny B, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бейонсе и Jay-Z.

Кроме того, Бейонсе перестала использовать фамилию Jay-Z, а её мать активно лайкает посты о судебных исках против артиста.

Ранее уже ходили слухи о возможном расставании пары из-за неверности рэпера, но тогда им удалось сохранить отношения.

Издание Radar Online, основываясь на данных инсайдера ожидает в 2025 году интересных новостей о звёздной паре.

Уточнения

Бейо́нсе Жизе́ль Но́улз-Картер — американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер.



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