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Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России

1:09
Шоу-бизнес

Лидеру группы "Руки Вверх!" Сергею Жукову было торжественно вручено официальное удостоверение, подтверждающее, что его коллектив установил новый рекорд.

Сергей Жуков
Фото: YouTube канал НОВОЕ РАДИО by Скриншот видео YouTube канала НОВОЕ РАДИО, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Жуков

Как утверждает "Книга рекордов России", за три дня грандиозное стадионное шоу посетило 225 000 зрителей. Эта цифра свидетельствует о невероятной популярности "Руки Вверх!" и делает их самой известной музыкальной группой в стране.

Кроме того, биографический фильм о его группе возглавил список по кассовым сборам, приблизившись к отметке в 1 миллиард рублей и попав в десятку самых кассовых фильмов страны.

Получив престижную награду, 48-летний музыкант признался в любви к своим зрителям.

"Приятно, конечно, вы не представляете как! Знаете, но ведь самое главное — не собранные стадионы. Самое главное — это 225 тысяч вас, моих любимых и родных зрителей. Я не знаю, что это, если не самая настоящая фантастика! Спасибо вам, каждому!"

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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