Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России

Лидеру группы "Руки Вверх!" Сергею Жукову было торжественно вручено официальное удостоверение, подтверждающее, что его коллектив установил новый рекорд.
Как утверждает "Книга рекордов России", за три дня грандиозное стадионное шоу посетило 225 000 зрителей. Эта цифра свидетельствует о невероятной популярности "Руки Вверх!" и делает их самой известной музыкальной группой в стране.
Кроме того, биографический фильм о его группе возглавил список по кассовым сборам, приблизившись к отметке в 1 миллиард рублей и попав в десятку самых кассовых фильмов страны.
Получив престижную награду, 48-летний музыкант признался в любви к своим зрителям.
"Приятно, конечно, вы не представляете как! Знаете, но ведь самое главное — не собранные стадионы. Самое главное — это 225 тысяч вас, моих любимых и родных зрителей. Я не знаю, что это, если не самая настоящая фантастика! Спасибо вам, каждому!"
Серге́й Евге́ньевич Жу́ков — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей.
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