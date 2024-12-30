Мария Погребняк рассказала, как познакомилась с будущим мужем

Блогер Мария Погребняк рассказала, как произошла судьбоносная встреча с мужчиной, который стал её мужем и отцом ребёнка.
Погребняк отмечала, что вовсе не собиралась выходить замуж, а планировала с головой погрузиться в бизнес.
Перед Новым годом они с подругами пошли праздновать в Кофеманию на Никитской, так как Погребняк захотелось картошку с кетчупом.
"Пока я наслаждалась едой, моя подруга встретила знакомых, они вместе учились в MBA. Среди них был и Игорь, тогда я даже и представить не могла, что он станет моим мужем и отцом нашего ребенка!" — написала Мария в своём Telegram-канале.
Мария отметила, что будущий супруг, бизнесмен Игорь Головинский ей приглянулся внешне. Её также покорило его чувство юмора, ум и воспитанность. Насторожило её только то, что мужчина никогда не был женат.
Он сам раздобыл её номер и завязалась переписка.
"Мы встретились через пол года и я поняла, что это мой мужчина Дальше, как в сказке! Мы путешествовали по Италии, потом Париж", — рассказала свою историю любви Мария.
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