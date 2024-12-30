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Возлюбленный Ани Лорак трогательно признался в любви певице

0:51
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак похвасталась романтичным возлюбленным Исааком Виджраку.

Певица Ани Лорак
Фото: https://www.instagram.com/anilorak by ВК-аккаунт Ани Лорак is licensed under public doman
Певица Ани Лорак

Ани Лорак опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков, на которых она запечатлена со своим избранником, гражданином Испании Исаком Виджраку.

Она опубликовала текст поздравления на английском языке, который написал для неё жених.

"С днём рождения, моя любимая. Ты приносишь мне свет во тьме, ты сделала меня счастливым, и я улыбнулся. Давай танцевать во вселенной, где нет времени, где есть только Мы… Я люблю тебя", — гласит текст трогательного послания.

Ранее Ани Лорак рассказала, как планирует встречать Новый год.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая и предпринимательница.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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