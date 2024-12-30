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Юрий Лоза пожаловался на работу госорганов в предпраздничные дни

1:00
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза возмущён тем, что не смог сделать свои важные дела из-за того, что сотрудники государственных органов досрочно начали отмечать Новый год.

мфц
Фото: commons.wikimedia.org by Знаменский филиал АУ АО "МФЦ", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мфц

Юрий Лоза разочаровался в субботе, которая в России была объявлена рабочим днём перед Новым годом.

"Приезжаю в присутственное место, чтобы оформить документ. Время — полвторого, самый разгар трудового дня. На меня, смотрят как на придурка и говорят — ты чего, мол, явился-не-запылился в субботу 28-го декабря?" — написал певец в своём Telegram-канале.

Возражения о том, что в расписании стоит рабочий день до 17.00 в расчёт не приняли. Он отметил, что в госорганах сотрудники использовали данный рабочий день только для того, чтобы поздравить друг друга с наступающим Новым годом.

Ранее Юрий Лоза назвал имя самой привлекательной российской актрисы.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник и музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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