Киркоров заявил, что не собирается покупать своим детям жильё

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров объяснил, почему не намерен обеспечивать сына и дочь квартирами, когда они вырастут.

Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov by Инстаграм Филиппа Киркорова is licensed under public doman Певец Филипп Киркоров

Филипп Киркоров настроен категорично по отношению к своим детям. Он уверен, что наследники должны сами себе заработать на недвижимость.

Народный артист России убеждён, что и так достаточно много сделал для Мартина и Аллы-Виктории.

"Я им дал жизнь. Я им обязан дать обучение, знания. А дальше — 18 исполнится, и сами идут по жизни, сами себе зарабатывают на хлеб", — заявил король российской эстрады в интервью Лауре Джугелии.

При этом Киркоров отметил, что готов поддерживать наследников, однако быть для них в роли протеже и "пропихивать" их он не собирается.

Ранее Филипп Киркоров перечисли имена звёзд, которых он может назвать своими друзьями.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист РФ.



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