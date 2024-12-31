Киркоров заявил, что не собирается покупать своим детям жильё

Певец Филипп Киркоров объяснил, почему не намерен обеспечивать сына и дочь квартирами, когда они вырастут.
Филипп Киркоров настроен категорично по отношению к своим детям. Он уверен, что наследники должны сами себе заработать на недвижимость.
Народный артист России убеждён, что и так достаточно много сделал для Мартина и Аллы-Виктории.
"Я им дал жизнь. Я им обязан дать обучение, знания. А дальше — 18 исполнится, и сами идут по жизни, сами себе зарабатывают на хлеб", — заявил король российской эстрады в интервью Лауре Джугелии.
При этом Киркоров отметил, что готов поддерживать наследников, однако быть для них в роли протеже и "пропихивать" их он не собирается.
Ранее Филипп Киркоров перечисли имена звёзд, которых он может назвать своими друзьями.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист РФ.
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