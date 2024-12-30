Лера Кудрявцева рассказала, как сходила с дочкой на ледовое шоу Щелкунчик

Телеведущая Лера Кудрявцева показала кадры с семейного похода на представление на льду Татьяны Навки "Щелкунчик".
Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале фото с шестилетней дочкой Машей от хоккеиста Игоря Макарова.
Звезда ТВ была поражена уровнем ледового шоу по сказке "Щелкунчик".
"Сегодня ходили на шоу Тани Навки "Щелкунчик". Просто фантастические костюмы у фигуристов", — написала под снимком телеведущая.
Она опубликовала фрагмент видео с шоу, на котором мышиный король представляет собой огромную махину в стиле стимпанк с тремя головами и светящимися красными глазами.
Кудрявцеву ранее потрясли цены на балет "Щелкунчик" в Большой театр.
Ранее Анастасия Волочкова высмеяла зрителей Щелкунчика, которые, по её словам, приходят фотографироваться на фоне люстры.
«Щелку́нчик» — соч. 71, двухактный балет П. И. Чайковского на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», балетмейстер-постановщик Лев Иванов.
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