Боня заявила, что Ксении Бородиной нравится, когда её абьюзят

Виктория Боня и Алёна Водонаева детально разобрали личность жениха Ксении Бородиной Николая Сердюкова.
Коллеги Ксении Бородиной по "Дому-2" считают, что Николай Сердюков — личность, которая не подходит телеведущей по уровню материального достатка.
Женщины выяснили, что у Сердюкова нет достойной недвижимости, а автомобиль, на котором он ездит, был куплен в предыдущем браке.
Водонаева предположила, что Бородину и Сердюкова сближают какие-то общие интересы.
"Она себе создаёт этих мальчиков, которые её абьюзят. Ей это нравится. Она так привыкла. Я слышала, что он там чуть ли не поднимает на неё руку", — заявила Боня на шоу "Сплетница".
Алёна считает, что люди в очередной раз смогут наблюдать, как у Ксении разрушатся иллюзии по поводу отношений с мужчинами, которые зарабатывают меньше неё.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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