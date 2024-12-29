Боня заявила, что Ксении Бородиной нравится, когда её абьюзят

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня и Алёна Водонаева детально разобрали личность жениха Ксении Бородиной Николая Сердюкова.

Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Коллеги Ксении Бородиной по "Дому-2" считают, что Николай Сердюков — личность, которая не подходит телеведущей по уровню материального достатка.

Женщины выяснили, что у Сердюкова нет достойной недвижимости, а автомобиль, на котором он ездит, был куплен в предыдущем браке.

Водонаева предположила, что Бородину и Сердюкова сближают какие-то общие интересы.

"Она себе создаёт этих мальчиков, которые её абьюзят. Ей это нравится. Она так привыкла. Я слышала, что он там чуть ли не поднимает на неё руку", — заявила Боня на шоу "Сплетница".

Алёна считает, что люди в очередной раз смогут наблюдать, как у Ксении разрушатся иллюзии по поводу отношений с мужчинами, которые зарабатывают меньше неё.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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