Ида Галич объяснила, где можно посмотреть бесплатно новые серии Игры в кальмара

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Блогер Ида Галич оценила новые серии популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара".

Фото: https://vk.com/galichidaa by ВК-аккаунт Иды Галич is licensed under public doman Блогер Ида Галич

Ида Галич рассказала, что посмотрела уже две серии продолжения нашумевшего сериала "Игра в кальмара", первый сезон которого стал мировой сенсацией.

"Оторваться сложно. Держит. Пока всё нравится", — написала звезда Интернета в своём Telegram-канале.

Ида Галич ответила на вопрос подписчиков и объяснила, что смотрит сериал бесплатно на отечественной платформе Rutube.

Она отметила, что не понимает, откуда на российской видеохостинге появился серил в хорошем качестве, однако выражает благодарность тем, кто туда залил увлекательные серии.

Уточнения

«Игра́ в кальма́ра» (Оджино Геим, Ojing-eo Geim) — южнокорейский веб-сериал в жанрах выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Режиссёром и автором сценария всех девяти эпизодов стал Хван Дон Хёк.



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