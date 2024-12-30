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Киану Ривз заявил, что он слишком стар для Джона Уика 5

1:27
Шоу-бизнес

Актёр Киану Ривз не уверен в том, что подходит для главной роли в фильме о Джоне Уике.

Актёр Киану Ривз
Фото: https://vk.com/keanuworld by ВК-аккаунт Киану Ривза is licensed under public doman
Актёр Киану Ривз

Единственная франшиза боевиков, которая вдохнула новую жизнь в жанр, — это "Джон Уик". Фильм 2014 года с Киану Ривзом в главной роли породил три продолжения, один телесериал "Континенталь". В июне 2025 года выйдет новый спин-офф "Балерина" с Аной де Армас в главной роли. Но по мере расширения вселенной Джона Уика есть ли надежда на реальное продолжение приключений самого Джона Уика?

Согласно новому интервью с Киану Ривзом, ответ, скорее всего, нет. Хотя любимый актёр явно испытывает большую привязанность к франшизе в целом, он не думает, что настоящий Джон Уик 5 в планах, по крайней мере, сейчас.

"Никогда нельзя говорить никогда. Мои колени прямо сейчас говорят: "Я не могу сделать еще одного Джона Уика". Так же как и мое сердце, но я не знаю, смогут ли мои колени это сделать", — рассказал Киану в интервью CBS News.

Как показали трейлеры, Ривз должен появиться в роли Джона Уика вместе с Аной де Армас в "Балерине", но неясно, продолжит ли он игру в своей собственной серии фильмов или просто позволит франшизе сосредоточиться на других персонажах и актёрах.

Уточнения

Киа́ну Чарльз Ривз (англ. Keanu Charles Reeves, [kiˈɑːnuː]; род. 2 сентября 1964, Бейрут, Ливан) — канадский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист). Наиболее известен своими ролями в киносериях «Билл и Тед».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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