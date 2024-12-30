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Волочкова показала, как проводит время с дочкой Ариадной в предновогодние дни

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Шоу-бизнес

В гости к балерине Анастасии Волочковой приехала её дочь Ариадна.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова опубликовала в "Инстаграме"* фото со своей 19-летней дочерью Ариадной. Мама и дочь запечатлены в доме звезды балета на фоне празднично украшенной парадной лестницы.

"Любимая доченька Ариадна Волочкова. Предновогоднее наше прекрасное времяпрепровождение", — написала под фотографией экс-прима Большого театра.

Волочкова ранее объясняла, что собирается отмечать Новый год в компании дочери и её парня.

По словам Анастасии личная жизнь её сейчас устроена. Она встречается с мужчиной, которому 45 лет.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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