Кристина Асмус восстанавливается после операции: я орала на всю больницу

Актриса Кристина Асмус сообщила, что её выписали из больницы после операции. Она поделилась неприятным моментом, который ей пришлось пережить.
По словам Асмус, она думала, что страшнее самой травмы и первых часов после операции быть ничего не может. Однако она ошиблась.
Во время удаления дренажа, который был установлен для откачивания ненужной жидкости, актриса испытала невероятную боль.
"Когда его удаляли… я орала на всю больницу. При том, что в плане боли и её проявления я очень сдержанный человек — торчащий из ноги гвоздь заметила бы не сразу", — рассказала актриса.
Кристина Асмус повредила ногу во время спектакля "Леди Макбет Мценского уезда". По её словам, два часа постановки она отыграла на адреналине.
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Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.
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