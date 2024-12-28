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Кристина Асмус восстанавливается после операции: я орала на всю больницу

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус сообщила, что её выписали из больницы после операции. Она поделилась неприятным моментом, который ей пришлось пережить.

Кристина Асмус
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кристина Асмус

По словам Асмус, она думала, что страшнее самой травмы и первых часов после операции быть ничего не может. Однако она ошиблась.

Во время удаления дренажа, который был установлен для откачивания ненужной жидкости, актриса испытала невероятную боль.

"Когда его удаляли… я орала на всю больницу. При том, что в плане боли и её проявления я очень сдержанный человек — торчащий из ноги гвоздь заметила бы не сразу", — рассказала актриса.

Кристина Асмус повредила ногу во время спектакля "Леди Макбет Мценского уезда". По её словам, два часа постановки она отыграла на адреналине.

Ранее Мария Погребняк рассказала о знакомстве со своим вторым мужем.

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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