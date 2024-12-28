Блогерша Мария Погребняк рассказала, где и как познакомилась со вторым мужем

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогерша Мария Погребняк, после празднования дня рождения своего супруга Игоря Головинского, поделилась с поклонниками историей их знакомства.

Фото: Telegram-канал Марии Погребняк is licensed under public domain Мария Погребняк

Погребняк рассказала, что 30 декабря она гуляла с подругами, когда почувствовала голод. В этот момент её приятельница встретила знакомых, с которыми училась в школе, и среди них был будущий супруг блогерши.

"Внешне он мне сразу понравился: симпатичный парень, с чувством юмора, хорошо воспитан и умен! Но когда он сказал, что не был женат и у него нет детей, я сразу задумалась: "Что с тобой не так? Может быть, есть какие-то скрытые недостатки? Может, он просто тусовщик?" — поделилась своими размышлениями Погребняк.

По её словам, она не дала свой номер телефона мужчине, но намекнула, что его несложно найти. В тот же день Головинский написал ей. Они начали переписываться, но не виделись до весны, так как блогерша улетела на съёмки шоу.

После этого они вместе отправились путешествовать по городам мира.

Ранее Natan сделал громкое заявление после измены жене.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.