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Изменивший жене Natan сделал громкое заявление: это всё ещё было разогревом

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Под конец года рэпер Natan (настоящее имя Алшер Мирзохонов) опубликовал в своём личном блоге обращение. Он подчеркнул, что произошедшие события были лишь "разогревом".

Natan
Фото: YouTube канал Агентство ОБС by Скриншот видео YouTube канала Агентство ОБС, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Natan

Артист, который стал известен благодаря скандалу, связанному с его публичными изменами жене в рамках шоу "Звёзды в джунглях", признал, что его действительно унесло. Однако, по его словам, предстоящая весна обещает быть весёлой.

Natan, будучи женатым человеком, закрутил сразу две интрижки на реалити-проекте. Зрители назвали его "кринжем года", но он выразил надежду, что его ошибки станут уроком для многих.

Позднее он признался в любви своей жене и отметил, что только благодаря ей верит во что-то хорошее. Также он рассказал, что не общается с блогершей Лерчек, с которой у него завязался роман на съёмках.

Ранее стало известно, сколько Алла Пугачёва зарабатывала на корпоративах у рублёвских олигархов.

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов) (род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикистан), более известный как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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